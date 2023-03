Liverpool vernedert Manchester United, zuur puntenverlies voor Philippe Clement, Lukaku op de bank en wat nog meer in Europa?

Het werd een pittige zondag op de Europese velden, zoveel is duidelijk. In heel wat landen werden er leuke wedstrijden afgewerkt.

Engeland

In de Premier League stond er een topper tussen Liverpool en Manchester United op het programma. Salah en co hadden nog eens een begenadigde dag en zorgden voor een weergaloze overwinning.

The Mancunians doen zo een slechte zaak en zien de top-2 nog verder uitlopen. Everton kwam met Onana in de basis niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij het Nottingham van Mangala.

Frankrijk

In Frankrijk opnieuw duur puntenverlies voor het AS Monaco van Philippe Clement in de strijd om de Champions League-plekken.

Op bezoek bij laagvlieger Troyes kwamen ze niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Reims won wel, met 1-0 van Ajaccio.

Spanje

Barcelona blijft uitzicht houden op de titel. Zelfs met een mannetje minder kon het in eigen huis Valencia afhouden: 1-0.

Duitsland

In Duitsland haalde Leverkusen onder meer uit tegen Hertha Berlijn: 4-1. Het duel tussen Wolfsburg en Frankfurt werd een echt prangertje.

Nederland

Zowel PSV als Ajax wisten wat doen na de zuinige driepunter van Feyenoord op zaterdag. En ze gingen bij de Rotterdammers in de leer.

Ajax won in eigen huis met het kleinste verschil van NEC Nijmegen, PSV ging met dezelfde uitslag winnen bij RKC Waalwijk.

Italië

Romelu Lukaku begon op de bank bij Internazionale tegen Lecce. De Milanezen pakten wel een snelle voorsprong en wisten ook de 2-0 te maken. In diverse andere matchen werd niet gescoord.

Premier League

05/03/2023 15:00 Nottingham Forest - Everton 2-2 05/03/2023 17:30 Liverpool FC - Manchester United 7-0

Bundesliga

05/03/2023 15:30 Bayer Leverkusen - Hertha Berlin 4-1 05/03/2023 17:30 VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 2-2

Ligue 1

05/03/2023 13:00 Troyes - Monaco 2-2 05/03/2023 15:00 Montpellier - Angers 5-0 05/03/2023 15:00 Strasbourg - Stade Brestois 0-1 05/03/2023 15:00 Reims - Ajaccio 1-0 05/03/2023 15:00 Toulouse - Clermont FC 0-1 05/03/2023 17:05 Lyon - Lorient 0-0 05/03/2023 20:45 Rennes - Marseille 0-0

Serie A

05/03/2023 12:30 Spezia - Hellas Verona 0-0 05/03/2023 15:00 Sampdoria - Salernitana 0-0 05/03/2023 18:00 Inter Milaan - Lecce 2-0 05/03/2023 20:45 AS Roma - Juventus 0-0

La Liga

05/03/2023 14:00 Valladolid - Espanyol Barcelona 2-1 05/03/2023 16:15 Barcelona - Valencia CF 1-0 05/03/2023 18:30 Rayo Vallecano - Athletic de Bilbao 0-0 05/03/2023 21:00 Real Betis - Real Madrid 0-0

Nederlandse Eredivisie