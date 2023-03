Mevrouw Kums denkt terug aan uitspraak van Vanhaezebrouck: "Daar was ik vet mee"

Sven Kums is net 35 geworden, maar denkt nog niet aan stoppen. Of dat bij KAA Gent zal zijn volgend seizoen is nog afwachten. Maar de steun van vrouwlief Caroline De Clercq heeft hij wel. Al heeft ook zij al moeilijke momenten gehad.

Een profvoetballer is veel weg, ook als de familiale omstandigheden eigenlijk vereisen dat hij thuis is. Zo ook bij de geboorte van zijn zoontje Arthur, die thuis ter wereld kwam. "Sven had twee dagen later al match in Genk. Thuisblijven? Neen, dat ging niet. Want de ploeg had hem nodig", klinkt het bij zijn vrouw in HLN.

Hein Vanhaezebrouck had toen lof voor Kums, "want hij stond er toch maar". "Daar was ik vet mee. Maar als Sven thuis is, dan is hij er honderd procent voor de kinderen. Hij entertaint hen, neemt hen mee naar de speeltuin of kinderboerderij. Dan is hij een droompapa. Echt waar: de kinderen zijn met hun gat in de boter gevallen.”