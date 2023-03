OFFICIEEL: kandidaat play-off 2 ziet stevige verdediger na zeven maanden nog naar buitenland vertrekken

Net zoals elk jaar krijgt Cercle Brugge enkele spelers van moederclub Monaco. Soms doen ze echter al eens een aantal officiële en definitieve transfers.

Dat was afgelopen zomer het geval met Lucas Larade en Louis Torres, twee stevige verdedigers van toen 23 en 21 jaar.

Lucas Larade is ondertussen wel al opnieuw weg bij De Vereniging. Dat maakte groen-zwart zelf bekend via de sociale media.

De centrale verdediger trekt naar het Noorse Jerv. De voorbije weken was er al wat interesse uit Scandinavië, maar door een spierblessure ging de deal aanvankelijk niet door.

Noors avontuur

Nu lijkt een en ander dus toch nog in orde te zijn gekomen en dus kan Lucas Larade een nieuw hoofdstuk schrijven in zijn carrière.

Bij Cercle Brugge kwam hij nooit in de plannen van de A-kern voor. Een keer zat hij in de selectie, bij de B-ploeg in tweede amateurklasse verzamelde hij vijf wedstrijden.