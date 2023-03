Uitblinker Ekkelenkamp eerlijk na forfaitwinst: "Dat was niet de bedoeling"

Hij had nog maar twee keer gescoord dit seizoen. Maar tegen KV Mechelen verdubbelde hij die statistiek. Bovendien was Jurgen Ekkelenkamp ook nog eens goed voor een assist.

Ekkelenkamp komt tijdens een wedstrijd regelmatig in een goede positie voo doel maar de afwerking zat niet altijd even snor. Tegen KV Mechelen ging het wel goed, al kreeg hij de twee doelpunten die hij maakte wel op een presenteerblaadje.

"We wiilden ze snel onder druk zetten zodat ze geen adem konden krijgen, zeker niet nadat we donderdag diep moesten gaan in de beker. Dat druk zetten leidde tot de 1-0 en ja bij die tweede... stond ik toevallig op de goede plek", glundert Jurgen Ekkelenkamp achteraf.

Na zelf twee doelpunen gescoord te hebben, was Ekkelenkamp goed voor een assist. Of had hij vooral geluk dat zijn gekraakte schot in de voeten van Kerk belandde? "Het was alvast niet de bedoeling", schaterlacht hij. "Maar, het telt wel."

Een goede generale repetitie voor de bekerfinale binnenkort dus. "Maar ik heb wel wat beelden gezien van Mechelen. Ze zijn wel een goede ploeg hoor. Het was vandaag onze verdienste dat ze minder waren maar de bekerfinale zal een andere wedstrijd zijn", besluit hij.