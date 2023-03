Van Bommel komt met nieuws rond blessure Toby Alderweireld

Toby Alderweireld moest donderdagavond geblesseerd het veld verlaten bij Antwerp in de bekerwedstrijd tegen Union. Na de gewonnen wedstrijd tegen KV Mechelen, zo'n 2,5 dagen later, velt Van Bommel het verdict.

Toby Alderweireld werrd tegen KV Mechelen net zoals tegen Union vervangen door de 19-jarige Zeno Van Den Bosch. Die staat meer dan zijn mannetje in het hart van de Antwerp-defensie maar de ervaring van de 15 jaar oude Alderweireld kan hij niet voor de dag brengen.

En dus is het afwachten hoe lang Alderweireld out zal zijn. De Rode Duivel kon wel zelf van het veld stappen maar voorlopig werd er nog geen update gegeven vanuit het Antwerp-kamp. Ook nu blijft de informatie relatief vaag.

"Minder zwaar dan gedacht"

"Het is niet zwaar", opent Van Bommel wanneer het hem gevraagd wordt. "We gaan er niet vanuit dat hij 6 tot 8 weken geschorst zal zijn.", klinkt het. Binnen drie weken spelen de Rode Duivels tegen Zweden in de Nations League. Lukt dat dan? "Dat zal een heel nipte worden maar het is alleszins minder zwaar dan dat we eerst dachten", besluit Van Bommel