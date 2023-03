Middenvelder met boodschap voor Tedesco: "Voetbal toch bij topclub in België?" en "Zou niveau Rode Duivels aankunnen, maar ..."

Het worden interessante weken, want binnenkort is er de eerste selectie van nieuwe bondscoach Tedesco. Krijgen we daarbij ook een aantal verrassingen te noteren?

Julien De Sart is op 28-jarige leeftijd na maanden blessureleed naar zijn beste niveau aan het groeien. Tegen Qarabag maakte hij bijzonder veel indruk, ook op de UEFA. Maar of ook Domenico Tedesco dat gezien heeft? "Ik zou het niveau van de Rode Duivels aankunnen", aldus De Sart zelf in De Zondag. "Maar ik ben er niet mee bezig, het is geen objectief. Ik ben ondertussen ook al 28 jaar", wil hij de verwachtingen temperen. Geaccepteerd Toch is De Sart goed bezig en zijn carrière lijkt dan ook stilaan geslaagd. Hij zou dan ook graag blijven bij Gent, als het even kan; "Ik voetbal nu toch bij een topclub in België?", klinkt het nog. "We staan toch boven Anderlecht? Ik voel me hier uitstekend en ik voel me door iedereen geaccepteerd."