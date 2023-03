Spelers Anderlecht gingen met elkaar in de clinch na nederlaag, coach Riemer spreekt over wat er daarna gebeurde

Het was een opvallend beeld na de wedstrijd tussen KAA Gent en Anderlecht. Bart Verbruggen die Benito Raman de levieten las. En wat gebeurde er daarna nog allemaal?

Bart Verbruggen was zichtbaar boos, ook op de ingevallen Benito Raman. En die heeft dat geweten, zoveel is duidelijk.

Zelf wilde de doelman niet vertellen waarover de discussie ging - dat willen ze bij paars-wit intern gaan houden.

Maar het was duidelijk dat het hommeles was. Ook spits Slimani was heel erg boos en wilde zich afreageren in de catacomben.

De discussie verder zetten in de kleedkamer, zoals Jan Vertonghen leek aan te geven? Het bleef uiteindelijk zeer rustig.

Niet gevochten

Dat gaf toch alvast coach Brian Riemer aan op de persconferentie achteraf: "Er is niet gevochten of wat dan ook in de kleedkamer."

"Iedereen was eigenlijk kalm. Ik denk dat ik zelf de meest geïrriteerde was. We hebben van onszelf verloren, dat doet pijn."