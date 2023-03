Vertrek naar Lissabon onder hoogspanning? Casper Nielsen laat zich uit over de positie van Scott Parker

Club Brugge is in Lissabon aangekomen en gaat er zich voorbereiden op een erg lastig duel tegen Benfica. Casper Nielsen heeft gereageerd bij vertrek op de positie van de trainer.

In alle kranten stond het dit weekend en zelfs op maandag nog vol van Scott Parker en diens moeilijke positie bij Club Brugge na een 12 op 30.

Maar Casper Nielsen? Die blijft er Scandinavisch koeltjes bij: "Ik lees niet zoveel media", aldus de Deense middenvelder tegen VTM.

© photonews

"Het doet me dus niets. Maar dit is een ander toernooi, dus we kunnen resetten en de knop omdraaien om een goed resultaat te behalen."

Neuzen in dezelfde richting

"We moeten kalm blijven. Of het lastig is om nog in de coach te geloven met deze resultaten? Neen, dat is niet lastig. Alle neuzen moeten dezelfde richting uitkijken."

Club Brugge moet in Benfica minstens twee keer scoren om de 0-2 uit de heenwedstrijd goed te maken. Het won in de groepsfase wel nog met 0-4 bij Porto, dus het kan op Portugese bodem vlot scoren - al is de situatie ondertussen helemaal anders.