📷 Een groot Frans medium haalt de twee Brugse clubs door elkaar

Je kan 2 sterren op je nationale teamshirt hebben en je niet bewust zijn van de wereld die om de zeshoek draait.

Dinsdagavond speelt Club Brugge tegen Benfica voor de terugwedstrijd van de 1/8-finales van de Champions League. Zoals bekend wordt deze grote Europese competitie over de hele wereld gevolgd en dus ook door onze Franse buren.

L'Equipe wilde de wedstrijd van onze Belgische kampioen in titel voorstellen. Ze slaagden er echter in de verkeerde club te pakken, want ze hadden het over Cercle Brugge in plaats van Club. Nochtans is Cercle met een Franse club verbonden. Dus is het vreemd dat het Franse sportmedium zich vergist.