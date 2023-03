Dijkshoorn over ex-Anderlecht wonderkind Bounida bij Ajax: "Middeleeuwse martelpraktijk"

Rayane Bounida, hét grote talent van Anderlecht, trok vorig jaar naar Ajax Amsterdam. Tot op heden brak hij daar nog niet helemaal door.

Bounida werd vorige week zeventien lentes, maar is nog niet helemaal doorgebroken bij Ajax Amsterdam - al is hij letterlijk en figuurlijk wel aan het groeien.

Toch maken sommige analisten zich wel al wat zorgen omtrent de ontwikkeling van Bounida, al willen ze hem in Amsterdam nog steeds laten rijpen.

© Nico Dewaele

Columnist Nico Dijkshoorn is in Het Nieuwsblad heel wat minder enthousiast: "Bounida is helaas in de verkeerde eeuw geboren, er wordt niet meer intuïtief gedarteld."

"Het wordt niets met die lieve jongen. Al het plezier wordt er in Amsterdam uit geramd. Een middeleeuwse martelpraktijk is het: een speler die in Brussel al bijna heilig was verklaard, de kleine Messi, in een klaslokaal zetten terwijl er rond hem gevoetbald wordt."

Fragiel

"Wie goed leest, weet hoe ze over hem denken in Amsterdam. Miskoop, wordt niets, te veel een zaalvoetballer. Ze hebben spijt als haren op hun hoofd."

Want Bounida zou erg kwetsbaar zijn, volgens Dijkshoorn. Een kolibrie, heel fragiel. Ook zijn groeispurt zou een probleem kunnen worden.