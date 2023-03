Brian Riemer ziet Villarreal als een haalbare tegenstander: "Lijken een beetje op ons"

Anderlecht moet donderdag in eigen huis aan de bak tegen Villarreal in de Conference League. Het lijkt haast een onmogelijke opdracht.

Als er echter één iemand is die in de kwalificatie van RSC Anderlecht tegen Villarreal gelooft, dan is het wel Brian Riemer. Dat maakte hij meer dan duidelijk op zijn persconferentie.

“Het is een ongelofelijke kans voor de spelers om zich te meten”, liet hij op zijn persconferentie weten. “Ze spelen in La Liga nog mee voor een ticket voor de Champions League en hebben spelers die wellicht 70 miljoen euro of meer waard zijn.”

Riemer ziet zelfs heel veel gelijkenissen tussen Anderlecht en Villarreal. “Qua speelstijl lijken ze wel een beetje op ons. Ik zie ons dan ook een mooie wedstrijd spelen.”