📷 'Vincent Janssen heeft dubbele interesse uit de Premier League'

Royal Antwerp FC doet het goed in de Jupiler Pro League. Vincent Janssen heeft een groot aandeel in dat succes.

Zeventien goals en zes assists, dat is het rapport dat Vincent Janssen dit seizoen al kan voorleggen bij Royal Antwerp FC. Uiteraard zorgt dat ook voor de nodige interesse uit het buitenland.

Transferjournalist Ekrem Konur schrijft op zijn sociale media dat Janssen, die nog onder contract ligt tot 2026 bij Antwerp, interesse geniet van twee ploegen uit de Premier League.

De Engelse competitie is geen onbekende voor de Nederlander. Hij speelde van 2016 tot 2019 al voor Tottenham. Of hij deze zomer de overstap maakt is maar zeer de vraag.

Antwerp zal hem niet gemakkelijk laten gaan, maar de vraag is ook of Janssen de terugkeer naar de Premier League zelf wel ziet zitten. Het zou in ieder geval een mooie stap vooruit zijn.