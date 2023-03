'Club Brugge enorm gecharmeerd door trainer uit Jupiler Pro League'

Scott Parker werd woensdag de laan uitgestuurd bij Club Brugge. Het is uitkijken wie hem opvolgt.

Woensdag werd Scott Parker bedankt voor bewezen diensten. Voor de wedstrijd van dit weekend wordt Rik De Mil aangesteld als trainer.

Het Nieuwsblad schrijft dat Club Brugge tegen volgende week al een nieuwe trainer wil aanstellen. Alexander Blessin was een optie, maar zijn systeem zou te veel tijd nodig hebben om in te passen. Er zijn uiteindelijk ook maar twaalf matchen meer.

Alfred Schreuder lijkt de gemakkelijkste optie om in te passen, maar er zou ruis op de lijn zitten over de contractduur. De krant schrijft ook nog dat Club Brugge enorm gecharmeerd is door Ronny Deila van Standard.

Toch lijkt dat ook geen optie op dit moment. De onderhandelingen om iemand weg te plukken bij zijn huidige werkgever zouden veel te lang aanslepen en de tijd is op dit moment niet de vriend van blauwzwart.