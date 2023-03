De maskers vallen af: Pittige details over Clubbestuur lekken uit in ontslagdossier Scott Parker

Geen kat die er van opkeek dat Scott Parker ontslagen werd bij Club Brugge. Toch doet de chronologie de nodige vraagtekens oproepen.

Vlak na afloop van de wedstrijd woensdag op Benfica kwam Het Nieuwsblad met het nieuws dat de dagen van Scott Parker in het Jan Breydelstadion geteld waren. Het duurde nog tot na de middag donderdag vooraleer Club Brugge officieel met het nieuws naar buitenkwam.

“Dagen Scott Parker geteld, Schreuder staat klaar om hem op te volgen”, stuurde Het Nieuwsblad met een pushmelding het nieuws na het eindsignaal de wereld in. Iedereen verwees naar de krant voor het nieuws, maar nergens kwam bevestiging.

De journalisten van Het Nieuwsblad waren blijkbaar al langer op de hoogte van de intenties van het bestuur van Club Brugge. “We wisten het al van voor de match, maar we kozen om te wachten met het stuk te publiceren tot na de wedstrijd”, vertelden ze aan de collega van de Krant van West-Vlaanderen.

De vraag die rest is uiteraard of Scott Parker al voor hij naar Lissabon vertrok op de hoogte was van dit nieuws. Hoe hij zich twee keer afzonderde op de luchthaven doet alvast vermoeden van wel. Ook zijn laatste persconferenties wijzen in die richting. Het is in dat geval hoe dan ook een knap staaltje maskeren geweest van blauwzwart en Scott Parker. En dan kom je automatisch ook bij de spelers. Zouden die op de hoogte geweest zijn?