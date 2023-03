Arne Engels laat zich uit over een plaatsje bij de Rode Duivels

Het gaat hard voor Arne Engels. Na zijn vertrek bij Club NXT is hij bij Augsburg basisspeler in de Bundesliga.

Nooit een kans krijgen bij Club Brugge, maar plots wel vaste basisspeler zijn in de Bundesliga. Dat is het avontuur dat Arne Engels op dit moment beleeft bij Augsburg. Meteen na zijn transfer mocht Engels opdraven bij de Duitse club. Hij liet zich meteen gelden en daardoor staat hij nu al vast in het basiselftal.

Automatisch komt dan ook de vraag of hij materiaal is voor de Rode Duivels. Volgende week vrijdag lost de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco zijn eerste selectie.

“Daar lig ik niet echt wakker van”, zegt Engels aan Het Laatste Nieuws. “Het zou een enorme eer zijn, maar ik zal niet teleurgesteld zijn als hij mijn naam niet afroept. Het is aan mij om dit niveau aan te houden en dan komt zo'n selectie wel vanzelf.”