De kogel is door de kerk: KV Mechelen en Antwerp weten waar ze mogen vieren of huilen

Zondag 30 april dan is het zover, de finale van de Croky Cup. De fans van zowel KV Mechelen als Antwerp weten vanaf vandaag waar ze mogen plaatsnemen.

De eerste coördinatievergadering tussen KV Mechelen en Antwerp is achter de rug. Dit ter voorbereiding van de finale van de Croky Cup. Het is een heruitgave van de bekerfinale van 1992 waarin Antwerp uiteindelijk na strafschoppen aan het langste eind trok.

Over de exacte ticketverdeling moet nog gecommuniceerd worden, maar over de tribunes daar is al wel meer nieuws over. KV Mechelen krijgt de hoofdtribune (T1) en tribune 2. Voor de fans van Antwerp is tribune 3 en tribune 4 voorzien.

Eén ding is alvast zeker. Beide supporterskernen zullen zorgen voor een uitverkocht Koning Boudewijnstadion en er een enorm feest van maken.