🎥 Jonathan David doet het beter dan Eden Hazard, maar kreeg wel felicitaties van de Rode Duivel

De Canadees scoorde gisteravond alle drie de doelpunten voor zijn team, maar speelde thuis tegen Lyon gelijk. De voormalige speler van AA Gent verbreekt zo het record van Eden Hazard.

In eigen huis werd Lyon bedwongen na een spectaculair gelijkspel (3-3). Lille mist zo wel de kans op dichter bij de top 3 te komen.

Jonathan David maakte echter indruk met drie doelpunten (waaronder twee uit strafschoppen), waarmee hij het record van Eden Hazard kon verbreken.

De Canadees werd de eerste Lille-speler sinds Nicolas Pépé (in 2018) die een hattrick scoorde, en heeft nu in totaal 53 doelpunten met LOSC. Het is meer dan de speler van de Rode Duivel en Real Madrid die 50 goals in het shirt van Lille heeft gemaakt, en laatstgenoemde liet niet na hem een ​​leuk berichtje te sturen om hem te feliciteren.