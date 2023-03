Belgisch icoon is helemaal gek van Standard-trainer Deila: "Maar daar heb ik wel wat schrik voor"

Als er één trainer op dit moment 'hot' is in België, dan is het wel Ronny Deila. De Noor verricht volgens de meeste waarnemers wonderen met de beperkte kern van Standard. Ook Eric Gerets heeft hem hoog zitten.

'De Leeuw', dat is nog altijd een Standard-adept: "Standard, dat is als het bloed in mijn aderen", laat hij weten in GvA. En hij is enorm te spreken over hoe Deila de Rouches laat voetballen.

"Een geweldige kerel. Ik hoop alleen maar dat ze hem niet komen pikken. Her en der wordt hij al gelinkt aan Club Brugge. Daar heb ik wel een beetje schrik voor", geeft Gerets toe.

Het respect van Gerets voor Deila is dan ook groot. "Hij is er in geslaagd om opnieuw een eenheid te maken van het team. Spelers als Dønnum en Balikwisha lijken wel herboren. Het vertrek van Amallah en Raskin heeft hij ook goed opgelost."