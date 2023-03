De Rode Duivels of Turkije?: Cihan Canak maakt zijn keuze

Cihan Canak is aan het doorbreken bij Standard. Er wordt al over de nationale ploeg gesproken. Al moet hij dan een keuze maken: de Rode Duivels of Turkije.

Dit seizoen krijgt de 18-jarige Cihan Canak voor het eerst regelmatig speelminuten bij Standard. Hij staat regelmatig in de basis en miste bijna geen enkele wedstrijd. Er wordt voor de jonge aanvallende middenvelder een mooie toekomst voorspeld. Ook wordt er gesproken over de nationale ploeg, maar dan moet hij wel kiezen. Hij heeft immers een Belgisch en Turks paspoort. "Er doen de geruchten de ronde dat ik door Standard wordt beïnvloed om voor de Rode Duivels te kiezen, maar die zijn fout", vertelde Canak aan het Turkse Hürriyet. "Ik ben Turks en wil graag voor hen in de nationale ploeg spelen." Zo lijkt Canak voor Turkije gekozen te hebben.