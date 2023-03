Schokgolf in eerste selectie van De Mil? Jongeling mag meteen dromen van speelminuten

Rik De Mil maakt zondag zijn debuut als T1 bij Club Brugge op Jan Breydel tegen Standard. En hij heeft meteen wel wat te puzzelen.

Rik De Mil kan niet rekenen op Brandon Mechele, want de verdediger van Club Brugge is geschorst na vorige week.

De voorbije maanden was Scott Parker ook continu aan het puzzelen achterin. Met drie achteraan, met vier achteraan en in verschillende composities met verschillende centrale koppels.

Spileers

Mogelijk gaat De Mil opnieuw teruggrijpen naar de driemansdefensie. Meijer lijkt een certitude, verder is veel mogelijk.

De 20 namen voor #CluSta. See you tomorrow, fans! 👊



ℹ️ Mechele is geschorst. — Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 11, 2023

Boyata? Mata? Of krijgt de jonge Spileers een kant? De 18-jarige verdediger van Club NXT zit meteen in de selectie van de nieuwe oefenmeester van blauw-zwart.

Verder geen al te grote verrassingen in de selectie van De Mil, want de meeste toppers zijn fit. Het wordt wel uitkijken naar wie in de basis zal plaatsnemen.