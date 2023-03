Vrancken met sneer naar analisten en één ex-ploegmaat in het bijzonder: "Waar zijn we mee bezig?"

Wouter Vrancken is een man die rechttoe-rechtaan is. Je weet wat je er aan hebt. Dat was al zo als speler en die lijn trekt hij door als trainer. Eigenlijk heeft hij problemen met heel wat zaken in het voetbal.

Hij benoemt dat ook. Zo had hij bij Gent veel discussies met Nordin Jbari, momenteel analist voor de RTBF. De spits had de gewoonte om jonge gasten onder hun voeten te geven als een bal niet juist aankwam. "Dan kwam ik ertussen. Ik kon dergelijk onrecht niet verdragen", zegt Vrancken in Het Nieuwsblad. "Kijk dan naar jezelf." De Genk-trainer heeft het er dan ook moeilijk mee dat uitgerekend hij kritiek mag geven op beslissingen van trainers en bestuur. "Nu is hij analist en zegt hij voor de match tegen Benfica al dat de trainer van Club Brugge ontslagen moest worden. Waar zijn we mee bezig? Analisten, die zelfs nooit de preminiemen hebben getraind, gaan vanuit hun zetel bepalen dat iemand zijn job moet worden afgepakt?"

