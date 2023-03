Imke Courtois spreekt duidelijke voorkeur uit wat betreft aanvallers in Jupiler Pro League: "Deze twee zijn de besten"

Het wordt opnieuw een interessante zondag, met heel wat pittige duels die kunnen beslissen over play-off 1 en zelfs over het titeldebat. En met veel topspitsen dus ook.

Imke Courtois kijkt uit naar de wedstrijden op zondag, waarbij vooral de clash tussen Union en Genk de gemoederen zeker zal beroeren.

Als de Brusselaars winnen, dan wordt de titelrace weer een beetje spannender. Club Brugge - Standard is dan weer een rechtstreeks duel om play-off 1 - al kan ook Gent profiteren als ze winnen in Waregem.

Wie het goed wil doen in de Belgische competitie, die heeft ook een goede spits nodig. Wat dat betreft heeft Courtois zeker haar voorkeuren.

"Victor Boniface is wat mij betreft dé spits van deze competitie. Heel compleet, gebruikt goed zijn lichaam, is behendig en schiet uit elke hoek", is ze in De Zondag vol lof voor de spits van Union SG.

Al houdt ze het niet bij één grote favoriet: "Gift Orban, wat een spits ook. Altijd in beweging, scherp voor doel. Het is een heel ander type dan Boniface, maar ook heel goed."

Gift Orban is in ieder geval in bloedvorm, met al vijf goals in zeven wedstrijden. Kan hij ook tegen Zulte Waregem scoren?