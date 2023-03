Middenvelder Standard doet fans dromen met nieuws over toekomst

Standard trekt voor een van de toppers van de speeldag naar Club Brugge. Een belangrijk duel in de strijd om play-off 1. Ondertussen is er ook toekomstnieuws vanuit Luik.

Op de persconferentie in Luik voor de wedstrijd tegen Club Brugge kwam Steven Alzate het eens uitleggen.

Hij speelt sinds de wintermercato zowat alles bij de Rouches en maakt daarmee de nodige indruk in Luik ondertussen.

© photonews

"Ik kwam vorige zomer laat aan en ik wist dat ik wat tijd nodig zou hebben om het ritme te vinden. Maar sinds de wintermercato speelde ik in elke wedstrijd en ik voel me heel goed."

En dus wenkt misschien wel een toekomst bij Standard? Alzate wordt zonder optie gehuurd van Brighton & Hove Albion, maar is gelukkig in Luik.

Europees ticket?

"Ik wilde hier verbeteren en groeien als speler en als mens. Een jaar langer blijven? Dat is mogelijk, je weet nooit wat er in het voetbal kan gebeuren."

"Ik zou graag blijven, want Standard is een supergoede club en de mensen zijn wonderbaarlijk. Een Europees ticket afdwingen zou kunnen meespelen, dat wil ik graag doen. Na het seizoen zullen we met beide clubs samen gaan zitten."