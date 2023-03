Nieuwe afrekening met Scott Parker bij Club Brugge: "De kans is groot"

Club Brugge nam deze week afscheid van trainer Scott Parker. Rik De Mil neemt voorlopig de honneurs waar.

Heel wat spelers van Club Brugge delen mee in de malaise die het team treft. Ook zij halen individueel al lange tijd niet meer het niveau van vroeger.

Met Standard krijgt het vandaag een ploeg met veel vertrouwen over de vloer, maar Het Laatste Nieuws is ervan overtuigd dat Club wel eens als herboren voor de dag kan komen.

“De kans is groot dat Club bevrijd is na het ontslag van Parker. De klik tussen spelers en de Engelsman is er nooit geweest. Hij was te afstandelijk, te weinig betrokken”, klinkt het.