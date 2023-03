Sammy Bossut stond opnieuw in schietkraam bij Zulte Waregem, Mbaye Leye zet hem met opvallende vergelijking uit de wind

Na de vijfklapper op bezoek bij OH Leuven volgde er een zesklapper in eigen huis tegen KAA Gent. Elf goals in twee wedstrijden, daar wordt niemand vrolijk van. De doelman is dan al snel de eerste gebeten hond.

Het zijn geen makkelijke weken voor Sammy Bossut. Tegen OH Leuven liet hij een bal los op een slecht moment, tegen KAA Gent stond hij na rust in een schietkraam. De supporters van Zulte Waregem achter zijn doel werden cynisch: applaus voor de tegenpartij, boegeroep voor onder meer Bossut. "Hem beschermen en wisselen? Iedereen maakt fouten bij ons, dus dan zou ik geen speler meer kunnen gebruiken", was Mbaye Leye duidelijk na de wedstrijd. "Zet Simon Mignolet bij ons in doel en als hij meer dan tien schoten op doel te verwerken krijgt, dan zal hij ook goals slikken." 67 tegendoelpunten "We slikken geen 67 doelpunten met de verdediging, maar met de hele ploeg. We geven te veel doelpunten weg, Te weinig kwaliteit? Dat zijn uw woorden." "Ik moet eerst deze match verwerken. Dan zullen we zien welke wijzigingen al dan niet genomen zullen worden met oog op de wedstrijd in Standard."