De zon wacht op Steven Gerrard

Na een mislukt avontuur bij Aston Villa in de Premier League, wachten er nu warmere oorden voor Steven Gerrard.

Steven Gerrard gaat zijn trainersloopbaan mogelijk vervolgen in de Süper Lig. De Daily Mirror weet dat de voormalig middenvelder naar Turkije is afgereisd, voor gesprekken met Trabzonspor. Deze ploeg wordt sinds het vertrek van Abdullah Avci geleid door interim-trainer Orhan Ak.

Gerrard zit zonder werk sinds zijn ontslag bij Aston Villa. Voordien was hij trainer bij het Schotse Glasgow Rangers.

Gerrard is natuurlijk het bekendste als voetballer bij Liverpool. Bij de Engelse club kwam hij maar liefst 710 wedstrijden in actie en in 2005 kon hij met hen de Champions League veroveren.