Alderweireld openhartig: "Ik kan die strijd niet winnen, maar ik kan het wel rekken"

Toby Alderweireld heeft de internationale voetbalschoenen aan de haak gehangen. De 127-voudig Rode Duivel wil meer tijd voor zijn gezin maken én tegelijkertijd zijn tijd als voetballer bij Antwerp FC ten volle benutten.

Het moet gezegd: Toby Alderweireld deed én doet de nodige opofferingen om ook op 34-jarige leeftijd topfit op het voetbalveld te staan. “Ik vecht elke dag tegen mijn leeftijd”, lacht Mega Toby in Het Laatste Nieuws. “Ik weet dat ik die strijd niet kan winnen, maar ik kan het wel rekken door er meer voor te doen.”

“Eigenlijk is het jammer dat de 34-jarige Toby geen tips kon geven aan de 21-jarige Toby”, aldus Alderweireld. “De wetenschap en de begeleiding zijn er doorheen de jaren ook wel op vooruit gegaan. Nu krijgen we na de wedstrijd binnen de twee minuten een recovery shake voorgeschoteld. Dat had je vroeger allemaal niet.”

Ook op de Bosuil is het duidelijk dat Alderweireld voor de volle honderd procent voor zijn vak leeft. “Ik sta elke dag als eerste op de club. Om kwart over zeven duik ik al in de gym. Tegen half twee ga ik naar huis om een powernap te doen. Eens de kinderen thuis zijn van school is het namelijk één en al chaos.” (lacht)