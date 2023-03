Analist vreest voor het lot van Rik De Mil en heeft daar goede reden voor

Op dit moment lijkt Club Brugge ervoor te kiezen om Rik De Mil als hoofdtrainer van Club Brugge het seizoen te laten uitdoen. Maar wat gebeurt er dan richting volgend seizoen?

Rik De Mil kreeg na het ontslag van Scott Parker een mandaat voor de wedstrijd tegen Standard. Maandag werd er gesproken en volgens Het Laatste Nieuws zal De Mil het seizoen als hoofdtrainer uitdoen. Het is kijken wat er daarna zal gebeuren.

Ludo Vandewalle van HLN hoopt dat de beslissing van blauwzwart niet genomen werd op basis van de match tegen Standard, want die match kon evengoed verloren worden. Toch doet de aanstelling van De Mil voor Vandewalle ook denken aan die van Carl Hoefkens. De gelijkenissen zijn opvallend groot, klinkt het.

“Ervaring als hoofdtrainer in 1A was tot de aanstelling van Carl Hoefkens een absolute vereiste in Jan Breydel”, zegt Vandewalle. “De aanstelling van Hoefkens als hoofdtrainer zonder ervaring met een A-team leidde tot een voortijdig ontslag. Ook hij kende de club door en door.”

Dat Club Brugge een dergelijke situatie opnieuw toelaat blijft dan ook een groot risico. Ook voor De Mil is het een stevig risico. Als het niet goed uitpakt in het resterende deel van de competitie en de play-offs, dan kan hij zo goed als zeker ook niet als assistent aanblijven volgend seizoen.