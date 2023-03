Club Brugge heeft na één match genoeg gezien en heeft beslissing genomen over Rik De Mil

Bij Club Brugge willen ze nu vooral stabiliteit. Een nieuwe coach aanstellen zou toch weer vanaf nul herbeginnen zijn. En dus gaan ze in principe door met Rik De Mil tot het einde van het seizoen.

De Mil werd vorige week aangesteld na het ontslag van Scott Parker. Tegen Standard stelde hij meteen een logische ploeg op en won ook. De Mil kent het huis door en door en weet waar blauw-zwart voor staat. Dat heeft de top van Club ook doen beslissen om gewoon met hem door te gaan, weet HLN.

De Mil ligt goed in de groep en heeft een klik met de spelers. Door nu met De Mil door te gaan, krijgen ze ook de tijd om de juiste keuze naar volgend seizoen te maken.

Of Björn De Neve en Wouter Biebauw de assistenten blijven, is nog onduidelijk. Club moet in de komende weken zijn plaats in de top vier veilig stellen.