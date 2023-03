Nieuwe sterke man van KV Mechelen doet meteen ingrijpende veranderingen: deze vetorechten hebben de fans moéten afgeven

Philippe Van Esch is na de meest recente kapitaalverhoging de nieuwe sterke man van KV Mechelen. De Nederlander wil van de traditieclub een stabiele subtopper maken. Al verandert er wel iets in de structuur.

Na het faillissement van KV Mechelen werd de club opnieuw opgebouwd door de fans. Die supportersparticipatie was vanaf dag één dan ook een heilig huisje Achter De Kazerne. Het is exact de macht van de fans die door Philippe Van Esch aan banden wordt gelegd. Dat weet Het Laatste Nieuws.

De fans maken nog steeds deel uit van de Raad van Bestuur, maar hun twee belangrijkste vetorechten werden ingeperkt. Zo is het een feit dat een meerderheidsaandeelhouder niet langer onmogelijk is. Ten tweede: Van Esch kan - en we spreken hier in voorwaardelijke wijs - de club binnen pakweg twee jaar doorverkopen aan een Qatarees of een Amerikaan.

Sommige vetorechten weg

Met andere woorden: de fans van Malinwa zijn niet langer bestuurders, maar vooral adviseurs. Al blijft de eigenheid van de club wél in hun handen. Zo kan er nog steeds niet geraakt worden aan de clubkleuren, shirts, het stamnummer en de goaltune. Voor zo’n ingrijpende wijzigingen moeten de fans nog steeds geraadpleegd worden.