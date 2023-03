Caféhouders klaar om oorlog te voeren tegen "woekerprijzen" van Eleven Sports

Tijdens de zomer maakte rechtenhouder Eleven Sports bekend dat horecazaken uitzendrechten moeten betalen om het voetbal te laten zien in hun zaak.

Sinds de start van het voetbalseizoen op 22 juli van vorig jaar is een vergoeding verschuldigd voor cafés die het voetbal uitzenden. Het gaat om een bedrag van 69,95 euro tot 149,95 euro per maand, afhankelijk van de grote van het café.

Eleven Sports liet nu weten dat het deurwaarders op pad zal sturen naar horecazaken die de vergoeding bovenop het maandelijkse abonnement niet willen betalen. Voor veel cafés is dit de druppel.

“De cafésector komt nog maar net uit 2 zware crisissen: de coronacrisis en de energiecrisis”, zegt Eric Beunckens van de Federatie van Cafés van België aan Sporza. “De vergoeding van Eleven Sports erbovenop is een extra kost die voor veel caféhouders moeilijk om te dragen wordt.”

Een minderheid heeft beslist het bedrag te betalen. De grote meerderheid negeert dus de vraag van Eleven Sports, maar een aantal caféhouders zal ook hun abonnement opzeggen nu er deurwaarders aan te pas komen.

Volgens de caféhouders is het bedrag trouwens veel te hoog. “Om muziek te draaien in ons café betalen we jaarlijks 760 euro aan Sabam. Om voetbal uit te zenden moeten we 1.200 euro per jaar betalen. Hoe komt Eleven aan zulke woekerprijzen?”