Georges Leekens heeft goed nieuws voor de fans van KVK over de match tegen Club Brugge

Dit weekend staat de derby tussen KV Kortrijk en Club Brugge op de agenda. Georges Leekens was in zijn carrière coach van beide ploegen.

KV Kortrijk staat voor vijf moeilijke wedstrijden nog in de Jupiler Pro League, te beginnen met Club Brugge. Georges Leekens durft de vergelijking maken met de wedstrijd tegen KRC Genk die Kortrijk wist te winnen.

“Ik was erbij toen de Veekaa won van Racing Genk. Misschien is het voor Kortrijk wel gemakkelijker om een topclub die wil voetballen te kloppen dan een team dat zich komt ingraven”, vertelt hij op de website van Kortrijk.

“Als ik coach zou zijn, zou ik de spelers nog eens goed herinneren aan die dag. Beelden van de inzet van iedereen, van de vreugde achteraf, van dat fantastische thuispubliek dat er ongetwijfeld weer zal zijn. KV Kortrijk heeft al vaker gestunt tegen Club Brugge.”

Leekens gelooft dan ook dat Kortrijk zich dit seizoen nog zal redden in de Jupiler Pro League. “Er zit evenwicht in het elftal, het team bezit meer kwaliteit dan de andere kandidaten en vooral die match tegen Eupen moeten ze winnen. Dat is geen zespuntenmatch, dat is een negenpuntenmatch!”