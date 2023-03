Bij Villarreal heeft men toch schrik van Anderlecht: "Vergeet niet dat hun prijzenkast beter gevuld is dan de onze"

Anderlecht ontmoet donderdag Villarreal in l'Estadio de la Ceramica. Wij gingen op woensdag op pad en onmoetten de maker van Villarreal-Actu. De internetsite die alle bewegingen van de Spaanse topclub op de voet volgt.

Wat was het overheersende gevoel bij de loting van Anderlecht?

"Vis noch vlees zou ik het verwoorden. Het was duidelijk dat we in gedachten hadden dat we een team tegenover ons kregen dat ver van zijn beste niveau stond. Maar tegelijkertijd een team bestaande uit jongens die in staat zijn om er te staan op grote momenten, zoals we zagen in de heenwedstrijd met Dreyer, N'Diaye of Vertonghen of dit weekend met Slimani."

"En dan blijft Anderlecht een naam die mensen aanspreekt, zowel in Spanje als elders en ik geloof in het voortbestaan ​​van een bepaald Europees DNA boven het niveau van een ploeg op een gegeven moment."

Villarreal zette niet al zijn beste spelers op het veld in de heenmatch. Is de competitie belangrijker?

"Het is moeilijk om te jongleren tussen La Liga, dat een veeleisende competitie is en waarin je het goed moet doen, en Europa, dat in deze fase van de competitie misschien toegankelijker lijkt. Emery had twee jaar geleden hetzelfde beleid en dat weerhield ons er niet van om er vol voor te gaan. Er moeten keuzes worden gemaakt."

Villarreal won de Europa League en bereikte vervolgens een C1-halve finale. Wordt dit "kleine broertje" na zulke successen met iets minder aanzien bekeken?

"Eerlijk gezegd Nee. Wat we de afgelopen 2 jaar hebben meegemaakt is uitzonderlijk en daar is iedereen zich van bewust. De Conference League is een competitie op maat voor een club als Villarreal. Dit is geen gebrek aan ambitie maar gewoon realisme."

"Het budget is afgelopen juli naar beneden bijgesteld en zelfs als we een competitief personeelsbestand hebben behouden, moeten we niet vergeten dat we bijvoorbeeld onze eerste doelman zien vertrekken zonder een waardige vervanger. En vooral: onze trofeeënvitrine is veel minder gevuld dan die van Anderlecht, dus kieskeurig zijn zou ongepast zijn."

Wat vond jij (en de fans in het algemeen) van de heenwedstrijd? Het was een van de beste van Anderlecht dit seizoen...

"Ik was eerlijk gezegd niet verrast. Ik zag de wedstrijd tegen Standard een paar dagen ervoor. Het resultaat was er niet, maar je zag dat dit team meer waard is dan het klassement aangeeft."

"We hebben waarschijnlijk de kans gemist om onze dominantie in de eerste helft uit te buiten. Maar naar mijn mening is het Anderlecht die, gezien het eerste halfuur in de 2de helft het meeste spijt moet hebben."

Verwacht je dat de basiself zal starten?

"Ik denk dat het qua teamsamenstelling vrij gelijkaardig zal zijn aan de heenwedstrijd, vooral achteraan. Ook omdat ons zondag in Osasuna een loodzware wedstrijd te wachten staat."