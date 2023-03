Gift Orban wijst de weg, absoluut recordseizoen een kwestie van uren

Anderlecht, Union SG en KAA Gent hebben allen gelijkgespeeld in de heenwedstrijden van de achtste finales in Europa. En daardoor blijven ze maar punten verwerven voor de toekomst.

Voor Club Brugge zit het Europese seizoen erop, maar KAA Gent, Anderlecht en Union SG mochten nog dromen van de kwartfinales.

Nieuwe stand

7 Portugal 🇵🇹 55.382 (3/6)

8 België 🇧🇪 40.000 (3/5)

9 Schotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 36.400 (0/5)

10 Oostenrijk 🇦🇹 34.000 (0/5)

11 Servië 🇷🇸 32.375 (0/4)

12 Turkije 🇹🇷 31.700 (3/5) — De Belgische coëfficiënt (@Coefficient_BE) March 9, 2023

Met de drie gelijke spelen van vorige week verzamelden ze in ieder geval alweer 0.600 extra punten voor de coëfficiënt.

Ondertussen heeft KAA Gent met dank aan Gift Orban alweer 0.400 punten extra opgeleverd, waardoor we nu al op 12.400 staan.

Records

Het record staat op 12.500 punten. Een gelijkspel van Union SG of Anderlecht is voldoende om het record definitief te breken. Of als Gent in de kwartfinale een gelijkspel pakt uiteraard ook.

Sowieso zijn we in het seizoen 2024-2025 opnieuw zeker van een rechtstreeks ticket voor de Champions League;