Kat al twee dagen naar training gestuurd: Lierse grijpt in en stuurt sterkhouder (ex-Gent, OH Leuven en Union) per direct wandelen

Lierse wil er dit seizoen nog iets van maken in de Challenger Pro League. Dat gaat het wel doen zonder een bepaalde speler.

Lierse K. heeft bekend gemaakt dat het het contract van Serge Tabekou met onmiddellijke ingang heeft ontbonden.

De wegen tussen de club en de 26-jarige Kameroense winger scheiden dus per direct. En dat heeft zijn redenen.

Training geweigerd

Zo zou Tabekou volgens Gazet van Antwerpen al een paar dagen zijn kat hebben gestuurd naar de trainingen op het Lisp.

Reden genoeg voor de club om de samenwerking met de Kameroener stop te zetten, zo blijkt uit officiële berichtgeving.

Tabekou speelde in het verleden al heel wat jaartjes in de Belgische competities. Hij deed ervaring op bij onder meer Moeskroen, Union, Gent en OH Leuven.

Waar de toekomst van Tabekou nu ligt? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Bij Lierse K. had hij sowieso al een aflopend contract in juni.