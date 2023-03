'Standard grijpt in na avances van Club Brugge voor Ronny Deila'

Toen Scott Parker ontslagen werd bij Club Brugge dook de naam van Ronny Deila op. Standard wil ingrijpen na deze avances.

Het ontslag van Scott Parker zette een hele geruchtenmolen in gang. Zo vielen de namen van Alfred Schreuder en Ronny Deila als voornaamste kandidaten om het roer over te nemen in het Jan Breydelstadion. Ondertussen besliste Club Brugge om Rik De Mil aan te stellen als hoofdtrainer voor de rest van het seizoen.

Maar daarmee is de honger van Club Brugge voor een nieuwe trainer bijlange nog niet gestild. De kans dat Rik De Mil volgend seizoen hoofdtrainer blijft lijkt bijzonder klein. Club Brugge heeft met zijn aanstelling tijd gewonnen. Het kan nu rustig op zoek naar een nieuwe trainer om richting volgend seizoen de voorbereiding mee te starten.

Ook bij Standard laten ze niet alles zomaar passeren. Hoewel Deila nog een contract voor de komende twee seizoenen heeft, deed de interesse van Club Brugge het bestuur van de Rouches toch schrikken. Volgens La Dernière Heure wil Standard daarom het contract van Deila openbreken en verbeteren zodat hij niet zou ingaan op een voorstel van Club Brugge.