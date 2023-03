Trainer van Union Berlin duidelijk over duel met Union SG: "Daar kiezen wij niet voor"

Vanavond staan in het Lotto Park Union SG en Union Berlin tegenover elkaar. De winnaar van het duel gaat naar de kwartfinale van de Europa League.

In Berlijn eindigde de heenwedstrijd op een 3-3-gelijkspel. Vanavond spelen Union SG en Union Berlin voor een ticket voor de kwartfinale van de Europa League.

Urs Fischer, de trainer van Berlijn, is alvast tevreden dat hij over zijn volledige kern kan beschikken voor de wedstrijd. Karel Geraerts mist Yorbe Vertessen, die heeft last van zijn adductoren. In de heenmatch scoorde hij en deelde hij ook nog een assist uit.

“Hun selectie is ruim genoeg”, zegt Fischer over de afwezigheid van Vertessen. “Dat hebben we in de heenmatch gemerkt, toen ze aanvoerder Teddy Teuma moesten vervangen. Er zijn genoeg goeie aanvallers om de plaats van Vertessen in te nemen.”

Fischer is ook niet het idee toegedaan dat zijn ploeg de favoriet is voor dit duel, ook al werken zij met een budget van 120 miljoen euro. Zes keer meer dan dat van Union SG.

“Het zijn de media die ons als favoriet naar voren schuiven. Ik heb altijd gezegd dat de ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Wij willen naar de volgende ronde en we beseffen dat we daarvoor een prestatie op de limiet moeten leveren”, besluit de Zwitser.