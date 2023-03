EK komt dichterbij: beloftenselectie (mét debutant) wel vol spelers Jupiler Pro League

Niet enkel Domenico Tedesco had nieuws op vrijdagmiddag, ook Jacky Mathijssen heeft zijn selectie bekendgemaakt.

De beloften van de Rode Duivels zijn in volle voorbereiding stilaan op het EK van komende zomer en gaan daartoe op stage.

Ze reizen volgende week af voor een stage in Spanje, waar ze ook enkele oefenwedstrijden gaan inlassen.

Stage in Spanje

Op 24 maart wordt gespeeld tegen Tsjechië, drie dagen later wacht ook nog een duel tegen Spanje. Einddoel is het EK dat in juni in Georgië en Roemenië georganiseerd wordt.

Heel wat spelers uit de Belgische competitie krijgen hun kans bij de jonge Duivels: De Cuyper, Vandevoordt, Raskin, Verschaeren, ...

📝 We’re taking the next step in our #U21EURO preparation. pic.twitter.com/sClnJWoiri — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) March 17, 2023

Sommigen onder hen werden genoemd bij de Duivels, maar moeten zich dus tevredenstellen met een selectie bij de beloften.

Voor Kyan Vaesen wordt het een debuut. De speler van Westerlo heeft met 5 goals en een assist indruk gemaakt en ziet dat nu bekroond worden.