Sterkhouder van KRC Genk krijgt mooie contractverlenging, dit is zijn plan

KRC Genk is bezig met zijn huiswerk voor volgend seizoen. Zo werd ook een voorstel gedaan aan de Slovaak Patrik Hrosovsky.

De 30-jarige middenvelder is één van de absolute sterkhouders bij de competitieleider. Enkel doelman Maarten Vandevoordt speelde al meer minuten dan hem dit seizoen. Zijn contract loopt deze zomer af.

KRC Genk had een optie voor een extra seizoen in de huidige overeenkomst. De Limburgers lichtten die optie en gaven er de Slovaak nog een extra jaar bij tot 2025. Een mooi aanbod, maar voorlopig gaat Hrosovsky nog niet op het aanbod in.

“Een verlengd verblijf hier spreekt me zeker aan”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. “Genk kan zeker, maar elders kan misschien ook. Naar China trekken, zoals Witsel en Carrasco ooit, dat zie ik me niet doen. Andere mentaliteit, andere levenskwaliteit. Maar, ik noem maar iets, Dubai of Qatar, dat zie ik eventueel wel zitten.”

Hrosovsky heeft de club wat tijd gevraagd om het voorstel te laten bezinken. Het is uitkijken of hij op de deal ingaat.