Boskamp fileert "de vreemde keuzes" van Tedesco: "Die moet er altijd bij zijn, dat is een toekomstig steunpilaar"

De eerste selectie van Domenico Tedesco als Belgisch bondscoach heeft voor nogal wat commotie gezorgd. Bij Genk vooral. Analist Johan Boskamp liet er zijn licht over schijnen.

Er zitten drie namen bij die bij velen wat vragen oproepen: Thomas Meunier, Orel Mangala en Dennis Praet. Die drie spelen amper bij hun respectievelijke clubs. Meunier speelde zelfs vorige week bij het beloftenelftal.

"Maar Tedesco kent hem wel goed van in Duitsland. Er zal dus wel een goede reden zijn waarom hij hem oproept. Wellicht omdat hij goed past in zijn spelconcept. Maar in de plaats van Praet of Mangala had hij beter voor Heynen kunnen kiezen, dat vind ik wel", aldus Boskamp in HBvL.

Met Jan Vertonghen en Zeno Debast werden er slechts twee JPL-speler geselecteerd en die spelen dan nog bij de nummer 9 in de stand. “Daar moet je doorkijken, joh . Debast is een toekomstige steunpilaar. Die moet er altijd bij zijn. Jantje Vertonghen had ik niet meer verwacht, maar ik vind het wel leuk voor hem."