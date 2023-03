Onder Parker vaste waarde, onder De Mil is het heel wat anders: titularis ontbreekt in Club Brugge-selectie

Rik De Mil is goed begonnen aan de nieuwe opdracht die Club Brugge hem toewees na het ontslag van Parker. De voormalige assistent durft ook opvallende keuzes te maken.

Dat blijkt uit de lijst van twintig namen die voor Club Brugge de verplaatsing naar Kortrijk maken. Op deze lijst is er geen spoor van Kamal Sowah. Bij de bekendmaking van de selectie op de officiële webstek geeft Club Brugge ook geen verdere uitleg.

Aangezien De Mil het eerder op zijn persbabbel wel had over blessurelast bij verdedigers, maar niet over Sowah, is het vermoeden dat het om een sportieve keuze gaat. Dat zou opvallend zijn, want onder Scott Parker was de 23-jarige Ghanees een vaste waarde in de ploeg. Ook na een mindere match.

Wel is er sprake van meerdere youngsters in de selectie van De Mil. Naast de door hem heropgeviste Spileers zitten ook Sabbe, Talbi en Vermant in de wedstrijdkern. Afwachten of zij ook effectief het wedstrijdblad halen. Nusa heeft de selectie niet gehaald.