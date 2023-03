Speciaal advies van een teamgenoot voor William Balikwisha

William Balikwisha heeft gekozen voor de Congolese nationale ploeg. Hij is mede overtuigd door één van zijn ploeggenoten die een speciaal advies gaf om de keuze te maken.

Merveille Bope Bokadi is geboren in Congo en speelde al 27 wedstrijden voor de Congolese nationale ploeg. De verdediger was één van de mensen die William Balikwisha hielp met zijn keuze voor Congo. Want deze was niet zeker of hij wel voor het land van zijn ouders moest kiezen.

"Hij stelde me veel vragen. Zijn angst betrof de organisatorische kant", vertelt Bokadi tegenover de Congolese pers. "Maar ik heb hem gezegd dat het nationale team een keuze van het hart is. Als je het niet diep in je buik voelt, kom dan niet", was zijn advies om de keuze te maken.