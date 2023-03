Vanhaezebrouck sakkert over 'negatieve kant van het verhaal': "Het zijn nochtans de clubs die de spelers betalen"

Zijn ploeg is nog in de race voor de top 4 en stootte ook Europees verder. Voor Hein Vanhaezebrouck is het echter niet allemaal peis en vree.

Op zijn persbabbel ging het vooral over de loting in de Conference League. Het Europese verhaal houdt ook wel de snelle opeenvolging van matchen in stand en dat is voor Gent een uitdaging. "We blijven aan damage control doen. Tot nu toe slaagden we er telkens in om een uitvaller te vervangen door iemand die net twee keer getraind had."

Interlandbreak

De nakende interlandbreak komt dan als geroepen, zou je denken. Al is dat niet helemaal zo. "Sommige jongens vertrekken, zelfs als ze bij ons niet veel spelen. Dat is de negatieve kant van het verhaal: ze zijn net bijna inzetbaar en gaan nu spelen bij de nationale ploeg. Je weet dan ook niet hoe ze terugkeren."

Dat is uiteraard eigen aan alle interlandperioden. Bondscoaches willen fitte spelers dan graag bij zich, ook al keren die spelers nog maar pas terug uit blessure. "Het zijn nochtans de clubs die de spelers betalen, dat vergeet men vaak", merkt Vanhaezebrouck op.