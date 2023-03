Vandereycken duidelijk over Club Brugge: "Dat is de kiem van het probleem, niet Yaremchuk"

Roman Yaremchuk kreeg erg veel kritiek nadat hij een grote kans miste tegen KV Kortrijk. Maar daar ligt het probleem niet vindt René Vandereycken

Na de 2-0 zege tegen Standard staat Club Brugge weer met de voeten op de grond na de 1-0 nederlaag tegen KV Kortrijk. Vooral Roman Yaremchuk kreeg de wind van voren na zijn gemiste kans.

De man van 16 miljoen kon nog altijd niet overtuigen bij Club, maar volgens René Vandereycken heeft Club Brugge veel grotere problemen waar alle aandacht volgens hem naartoe zou moeten gaan.

Voorspelbare opbouw

"De kiem van het probleem zit achteraan, waar veel te statisch en stereotiep wordt uit gevoetbald. Elke tegenstander weet wat Club Brugge met de bal gaat doen en zo vallen ze makkelijk onder druk te zetten", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Daardoor is de balcirculatie ook minder op het middenveld en worden de spitsen steeds in een slechte positie aangespeeld stelt Vandereycken vast.

Hij vergelijkt met het Manchester City van Pep Guardiola. Daar komt er eens een flankaanvaller naar binnen of bouwen ze eens op met drie, vier of vijf. En die dingen kan je op training in functie van de tegenstander trainen vindt Vandereycken. En dat moet dan automatismen opleveren die de verdedigers rust bieden.