Dit is de verklaring waarom Lieven Maesschalck niet meer bij de Rode Duivels zit

Waarom moest de staf van de Rode Duivels zo fel afgeslankt worden? En waarom verdwenen enkele belangrijke mensen uit de entourage van de spelers? Frank Vercauteren had er een uitleg voor.

Eén van de eerste dingen die Vercauteren deed als nieuwe technisch directeur was om de staf van Roberto Martinez - die uit zijn voegen barstte - te reduceren. "Er zijn er nog altijd veel in vergelijking met mijn periode als speler of als bondscoach", zei Vercauteren. "Het is enorm geprofessionaliseerd, maar we moesten reduceren."

Vercauteren wou natuurlijk niet praten over de financiën, maar dat was toch de belangrijkste reden om te beginnen snoeien. "We hebben heel veel geanalyseerd en er waren veranderingen nodig. We hebben ook een beperkte kern spelers geselecteerd. Een kleinere kern betekent ook een kleinere staf."

Maar waarom is één van de vertrekkers Lieven Maesschalck, topkinesist en vertrouwenspersoon van veel kaderspelers. "Ik wil hier niet praten over de afwezigen. Wat er gebeurd is, is ook niet alleen omdat wij het willen", lichtte hij een tipje van de sluier op.

Maesschalck zou dus zelf de beslissing genomen hebben. "We hebben geen tijd en energie te verliezen aan zaken waar we niets aan kunnen veranderen. Na het kamp zullen we een nieuwe analyse maken en zien waar er nog mogelijke hiaten zijn."