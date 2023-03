Analist duidelijk over niet-selectie van Mike Trésor: "Daar kijkt Tedesco naar, dat hebben anderen meer"

Er was vorige week heel wat te doen over de eerste selectie van de nieuwe bondscoach, Domenico Tedesco. Racing Genk was bijvoorbeeld ontzet over het feit dat Mike Trésor en Bryan Heynen niet geselecteerd werden.

Competitieleider was op z'n zachts gezegd not amused dat hun twee Belgische toppers, Bryan Heynen en Mike Trésor, niet werden opgeroepen voor de Rode Duivels. Trésor maakte onder meer al 7 goals en gaf ook al 18 assists dit seizoen. In Extra Time trok Youri Mulder was duidelijk over de niet-selectie van Trésor. "Zie jij Trésor ooit voor de absolute top spelen? Ik niet. Geweldige speler, maar ik zie hem niet de carrière van een Trossard maken", zei de Nederlander. "Dat heeft vooral met het fysieke te maken, met dynamiek en tempo. Daarin komt hij nog tekort. En daar kijkt Tedesco naar, de anderen hebben dat meer", stelt Mulder vast. Kinderachtig Racing Genk Tot slot gaf hij ook nog Racing Genk zelf een veeg uit de pan. "Dat Genk dreigt dat ze niet meer bij hun mogen komen trainen en spelen, is kinderachtig", besloot hij.