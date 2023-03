Na zware blessure voor Verschaeren is er nóg meer slecht nieuws: 'Anderlecht is Slimani dan toch voor weken kwijt met blessure'

RSC Anderlecht krijgt een nieuwe domper te verwerken. Islam Slimani heeft de nationale ploeg van Algerije alweer verlaten. De aanvaller kampt met een spierblessure.

Het leek nochtans een goed teken aan de wand toen Islam Slimani zich eerder vandaag had aangemeld bij de Algerijnse nationale ploeg. De aanvaller van RSC Anderlecht werd afgelopen zondag gewisseld met last aan de hamstrings, maar de schade leek mee te vallen. Niets is minder waar.

Volgens Het Laatste Nieuws is de interlandbreak al voorbij voor de aanvaller. Het lijkt erop dat Anderlecht - na het einde seizoen voor Yari Verschaeren - ook Slimani voor minstens drie weken kwijt zal zijn. En net op het moment dat de kwartfinale van de Conference League én de strijd om play-off 2 voor de deur staan.