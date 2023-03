Nieuwe status voor Openda, die ancien uit de groep verdrong: "De bondscoach belde me om me te feliciteren"

Loïs Openda is bij de Rode Duivels aangekomen met een nieuwe status. Voor Domenico Tedesco is hij nu de nummer 2 in de pikorde van de nationale spitsen. Al is de aanvaller van Lens daar zelf nog niet van overtuigd.

Openda beleeft een rollercoaster dit seizoen. Het begon allemaal goed bij Lens met vier goals in zijn eerste zes matchen. Daarna scoorde hij er nog vijf, maar van 14 januari stond hij acht matchen op rij droog. En hij begon kritiek te krijgen. Die legde hij het zwijgen op met vijf doelpunten in twee matchen.

"Ik heb een telefoontje gekregen van de bondscoach na de match tegen Clermont", glimlachte Openda. "Hij feliciteerde me met mijn prestatie. Ik weet niet of iedereen opgebeld is, maar ik in ieder geval wel. De laatste twee weken voetbal ik weer met veel meer vertrouwen."

Openda ging ook sowieso de voorkeur krijgen op Michy Batshuayi, of die nu geblesseerd was of niet. "Ik heb met de bondscoach niet over de andere aanvallers gesproken. Hij toont dat hij vertrouwen in mij heeft, maar het is nog maar zijn eerste selectie. We zullen zien hoe het verder gaat."

Ik kan met Romelu samen spelen, ik kan veel van hem leren

Hij is nu de back up van Romelu Lukaku en aan die zijn status wil hij nog niet tornen. "Ik zou met Romelu samen kunnen spelen. Maar ik kan vooral veel van hem leren. We weten allemaal wat hij betekent in het voetbal. Als hij me aanwijzingen geeft, zal ik sowieso luisteren. Maar ook naar Kevin (De Bruyne) of de andere anciens."

Openda is één van de jongens van de nieuwe generatie. Die zal samen met de ouderen een nieuwe succesgroep moeten vormen. "We kunnen samen iets moois doen. Ik wil iets behalen met de Rode Duivels, of het nu een EK of een WK is."