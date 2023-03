19-jarige Rode Duivel die er al van zijn 13de heel veel extra werk insteekt: "Talent alleen is niet genoeg"

Je hebt van die jongeren die bestemd zijn om een grote toekomst te maken. Bij Anderlecht had iedereen het al op zijn 15de door, maar Roméo Lavia besloot om naar Engeland te trekken. Om er de weg op te gaan van vele anderen voor hem? Nee hoor. Maar da's ook geen toeval.

Lavia is zo eentje die overal waar hij toekomt indruk maakt. Op zijn 15de zat hij bij de U18 van Anderlecht, op zijn 17de speelde hij al bij de U23 van Manchester City en werd hij iets later ook opgenomen bij de A-selectie. Nu, op zijn 19de, speelt hij alles bij Southampton, waar hij ook al als de beste speler bestempeld wordt.

Da's - zoals eerder gezegd - allemaal geen toeval. Terwijl er bij veel tieners in de zomer even de riem afgaat, werkt Lavia met personal coaches. Samen met nog een andere nieuwkomer en goeie vriend, Johan Bakayoko.

"Het is wel speciaal dat we nu samen opgeroepen worden en samen ons debuut kunnen maken", zei Lavia met de groe glimlach. "Ja, we hebben in het 'off season' veel samen gewerkt. Elke zomer vanaf 13 jaar deden we dat al."

Het zijn er weinigen die het doen. "Kijk, ik wist dat ik de kwaliteiten had, maar talent alleen is niet genoeg. Daarom wou ik extra dingen doen."

Want voor hem is the sky echt the limit. "Ik wil in alle competities het hoogste halen. Bij de beste club spelen en alles winnen. Ook met de Belgen wil ik dat doen. Ik ben zo enorm fier dat ik er bij ben."

Dat was hij nog niet op het WK in Qatar, waarvoor zijn naam toch ook genoemd werd. "Ik heb dat heel kalm opgenomen. Ik ben gewoon blijven werken."

Een mentaliteit en ethiek die hem ver zal brengen...