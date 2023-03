Eerste keer opgeroepen en meteen in de basis verwacht bij de Duivels: "Je ziet, je moet niet luisteren naar wat anderen zeggen"

Je hoort wel over de prestaties van Roméo Lavia, maar zelf spreekt hij zelden. De 19-jarige middenvelder werd nu voor de eerste keer opgeroepen door de nieuwe bondscoach en de kans is héél groot dat hij meteen in de basis start tegen Zweden.

Nu Axel Witsel er niet meer bij is, heeft Domenico Tedesco een verdedigende middenvelder naast Amadou Onana nodig. En de enige die daarvoor in aanmerking komt, is Lavia. "Qua kwaliteiten sluit ik ook het meest aan bij Axel Witsel", zei hij op zijn eerste persconferentie. "Hij is een voorbeeld, geen idool."

Straf dat hij nu al zo ver staat. Drie jaar geleden verliet hij de jeugd van Anderlecht voor Manchester City. Veel jongens voor hem mislukten... Zelfs bondscoach Roberto Martinez noemde dat een fout en wou hem overtuigen te blijven. Maar eens Lavia iets in zijn hoofd heeft, is het er niet uit te krijgen.

Ik beklaag me niets. Ik volg mijn eigen weg!

"Ik kijk niet naar wat anderen voor mij deden", aldus Lavia. "Voor mij was het een persoonlijke keuze en die draaide niet slecht uit hé? Soms moet je niet luisteren naar wat anderen over jou te zeggen hebben. Voor mij was het een kans die ik niet kon laten liggen. Spelen in een nieuw land en met de beste spelers ter wereld... Ik beklaag me niets. Ik volg mijn eigen weg, met mijn hoofd en met mijn hart."

Bij City maakte hij al snel indruk en Pep Guardiola nam hem ook bij de A-ploeg. Omdat hij daar niet genoeg kansen ging krijgen, verkochten ze hem vorige zomer, maar wel met een terugkoopclausule van 46 miljoen euro. "Of ik denk aan terugkeren? Dat is te vroeg", antwoordde Lavia daarop.

Dankzij die ervaring kent hij ook al de nieuwe kapitein van Duivels, Kevin De Bruyne. "Hij is een natuurlijke leider. Maar er zijn er nog anderen. Het is een groep van leiders. Maar ik heb een goeie relatie met Kevin. Hij heeft me geholpen om in de A-kern van City te integreren."